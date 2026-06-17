記事のポイントファッションスクールではAI活用が進む一方で、学生の雇用不安やクリエイティブ職の将来への懸念が高まっている。FITはAI利用を3段階で管理するガイドラインを導入し、専門授業や企業連携を通じてAI時代に対応する教育体制を整備している。一方で教育現場では「クリティカルシンキングの欠如」が課題視されており、人間ならではの判断力や問題解決能力の重要性が再認識されている。AIはすでに、消費者側とビジネス側