GANG PARADEが、6月17日に新曲「GANG PARADE SO LONG!!」のMVを公開した。 （関連：【映像あり】GANG PARADE、活動10年を総括し有終の美飾る「GANG PARADE SO LONG!!」MV） 解散までの期間で最後の新曲となる同MVは、全編を通してピースフルで笑顔の溢れる、まさにGANG PARADEの活動10年を総括し有終の美を飾るような映像だ。また、振り付けはメンバーのキャン・GP・マイカが“ギャンパレらしさ”をふんだんに盛