◆東京ベイ潮見プリンスホテルで、抹茶を味わう夏のアフタヌーンティー。こだわりの詰まった抹茶とメロンのかき氷を堪能東京ベイ潮見プリンスホテルの「Restaurant & Bar TIDE TABLE Shiomi」にて、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、「抹茶かき氷のアフタヌーンティー 〜Matcha×Summer Fruits Escape〜」が登場。今回のテーマは“江戸（昔）×TOKYO（今）”。江戸時代から受け継がれてきた、抹茶をはじ