◆開業以来初！JWマリオット・ホテル東京で和の魅力たっぷりのランチセミビュッフェを開催JWマリオット・ホテル東京内の日本料理「華香 / Kak?」では、開業以来初となる「和のランチセミブッフェ」を開催。とうもろこしや桃など夏の恵みを使った小鉢と和洋デザートが好きなだけ楽しめる。さらに、3種から選べるメインが付くのもうれしいポイント。期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで。落ち着いた和空間で夏のランチ