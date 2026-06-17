◆フォーシーズンズホテル大阪でメロンアフタヌーンティー開催。青肉と赤肉、それぞれの個性を活かしたスイーツ＆セイボリーフォーシーズンズホテル大阪のオールデイフレンチビストロ「ジャルダン」にて、2026年7月1日（水）から8月19日（水）までの期間限定で、夏を代表する果実・メロンが主役の「メロンアフタヌーンティー」を開催。みずみずしい甘さと芳醇な香りを放つ青肉と赤肉、それぞれの個性を活かしながら多彩な形でメロ