◆紅茶好き必見！ドイツ最高級・ロンネフェルトの紅茶が楽しめる東京のホテルアフタヌーンティー3選ヨーロッパの伝統ある最高級ホテルだけでなく、レストランやティーショップなどに広く支持されているドイツ最高級品質の紅茶ブランド・ロンネフェルト（Ronnefeldt）。そんなヨーロッパの王族たちが嗜む香り高い紅茶をカフェフリーで楽しめるアフタヌーンティーをご紹介。紅茶好きなら一度は味わいたいブランドの魅力を、アフタヌ