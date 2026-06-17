◆5,000円以下で楽しめる！東京のサマーフルーツビュッフェ3選。新宿・銀座など画像：マーブルラウンジ／ヒルトン東京桃やメロン、マンゴーなど、旬のフルーツを心ゆくまで楽しめるサマーフルーツビュッフェ。今回は、東京都内で5,000円以下で楽しめるコスパ抜群のビュッフェを厳選してピックアップ。スイーツだけでなく、焼きたてのピザや種類豊富なパン・サラダなど、心もお腹も満たされるボリューム満点のビュッフェが目白押