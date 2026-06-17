育児や家事、介護によるブランク。「転職でマイナス評価になるのでは」という心配は、現在の労働市場では過去のものです。激変するビジネス環境において、企業が本当に見ているのは「経歴の継続性」ではなく、未来の「伸び代」へとシフトしています。 本記事でわかること ブランクが不利にならない「3つの時代背景」 日常の育児・地域活動をビジネス言語に変換する「強みの翻訳術」 ブランクありでも挑戦しやすい「5