現地６月16日に開催された北中米W杯のＩ組１節で、セネガル代表は優勝候補筆頭とも言えるフランス代表と、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで対戦。前半はスコアレス、後半にキリアン・エムバペに２発を浴びるなど失点を重ね、１−３で敗れた。チャンスを決めきれなかったのが響いた。25分にニコラス・ジャクソンが、ペナルティエリア左から放ったシュートはポストを直撃。さらに45＋６分、サディオ・マネのお膳立