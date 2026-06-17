◆ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留でスパイス＆レモン香る夏ランチ。絶景と楽しむご褒美ビュッフェを編集部レポ汐留駅から徒歩1分、ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留24階に位置するオールデイダイニング「HARMONY」。2026年6月1日（月）〜8月31日（月）まで提供される「夏のアイコニックランチブッフェ」を編集部が体験してきました。選べるメイン料理とデザート盛り合わせに加え、夏らしい彩りのタ