自身６度目のワールドカップに向け、闘志全開だ。北中米Ｗ杯でグループＫのポルトガル代表は現地６月16日、ベースキャンプ地のアメリカのフロリダ州・マイアミから、DRコンゴとの初戦が行なわれるテキサス州・ヒューストンに移動した。同日に主将のクリスティアーノ・ロナウドが自身のインスタグラムを更新。「このユニホームを着るたびに、初めての日と同じ誇り、同じ情熱、そして同じ責任感を感じる」と書き出し、大舞台へ