◆地域猫の数を必要以上に増やさないようにするTNR活動とは…？／拾われた猫たちが教えてくれたこと（3）拾い猫の愛しさとぬくもりが、そっと絆を育てる優しい物語◆【第3話】チー 〜それはひとつの家族の形〜（C）琴織ゆき・ねこまき（ミューズワーク）／スターツ出版無断転載禁止――動物愛護団体の活動のひとつとして、TNR活動というものがある。これは、野良猫を一時保護して、避妊去勢手術を施したあとに元の場所へ返す