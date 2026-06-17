エドマンがついにメジャー復帰する(C)Getty Imagesドジャースがサンティアゴ・エスピナルを事実上の戦力外（DFA）とすることを決定し、代わりにトミー・エドマンを負傷者リスト（IL）から復帰させる。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「エスピナルはそのユーティリティ性でドジャースに価値をもたらしてきたものの、他にロースターの枠を維持するほ