【アムステルダム＝狩野洋平】オランダを公式訪問中の天皇、皇后両陛下は１６日午後（日本時間１６日夜）、同国東部の王室の別荘を出て、首都アムステルダムの王宮に入られた。王宮はアムステルダム中心部のダム広場にあり、晩さん会など主要な王室行事に使われる。両陛下は車で正面玄関前に到着すると、出迎えた王室関係者とあいさつを交わした後、集まった市民や観光客らに笑顔で手を振られた。両陛下は１７日、広場で行わ