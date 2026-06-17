サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１７日（日本時間）、グループリーグ（１次リーグ）が行われ、Ｇ組でベルギー（世界ランキング９位）は２大会ぶり出場のエジプト（同２９位）と１−１で引き分けた。Ｗ杯で初対戦の両チームが引き分けた。エジプトは２０分、サラーのパスを受けたアシュルがミドルシュートを決めて先制した。ベルギーは相手の堅守に苦しんだが、６６分、直前に交代で入ったルカクが相手ＤＦ