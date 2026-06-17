歌手でタレントの円広志（72）が17日、MCを務めるカンテレ「よ〜いドン！」（月〜金曜前9・50）を体調不良により欠席した。番組冒頭、同局の谷元星奈アナウンサーは「本日は円さん、体調不良のためお休みされます」と報告。「円さん、お大事になさってくださ〜い」と呼びかけ、水曜レギュラーの「ハイヒール」モモコとともに手を振りエールを送った。同番組は2008年6月にスタートした長寿番組。円は番組開始当初からMCを務め