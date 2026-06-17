１６日に放送された日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」では、アクティブバイスタンダーについてトークした。アクティブバイスタンダーとは、行動する傍観者という意味で、ハラスメントなどで困っている人に対して、寄り添ったり、ハラスメントをする側の人に意見をしたり、敢えて違う話をして場を切り替えたりする人のことを指すという。俳優の寺田心は「僕は多分正義感が強いタイプなので」と切り出し、自らの体