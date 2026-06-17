本や資料を読んでも翌日には忘れている、そんな経験はないだろうか。確実に記憶に残すにはどうすればいいのか。下関市立大学教養教職機構の佐々木淳准教授は「蛍光ペンに頼る人は多いと思うが、マーカーを引くことの意味が誤解されている。覚えるために使うのではなく、忘れるために使うのが正解だ」という――。※本稿は、佐々木淳『科学的根拠+αで成果を出す 戦略的勉強法』（あさ出版）の一部を再編集したものです。写真＝iSto