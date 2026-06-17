ハンバーガーショップ「ゼッテリア」はこのほど、「夏バーガーフェア」を開催。6月17日より、「ニンニク牛カルビバーガー」など4品を期間限定で販売する。ゼッテリア「ニンニク牛カルビバーガー」(620円)本フェアでは、“牛カルビ”の濃厚な味わいと、“日向夏”の爽やかな酸味という、対照的なおいしさを楽しめる4品が登場する。まずは「ニンニク牛カルビバーガー」(620円)。ビーフ100%のパティに、甘辛な特製カルビソースで味付