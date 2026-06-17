脳科学者の成田先生が、小学生の表現力アップにおすすめの本を紹介します。■家の中に本がたくさんあると、読書好きの子が育ちます小学校に入ると、学校での勉強が始まることもあり、「読める」「読めない」を評価してしまうようになりがちです。でも私は、この時期こそ読書を成績や成果と結びつけすぎないでほしいと思っています。特に低学年の子どもは、文字を追うだけでも、まだまだ精いっぱい。内容を深く理解できていなかった