著作は数多い。『コミュニケイション的行為の理論』などもある＝２００７年撮影、Ｎｅｗｓｃｏｍ／アフロユルゲン・ハーバーマスが今年の３月に亡くなった。享年９６の大往生だった。ハーバーマスはドイツを代表する哲学者であっただけでなく、欧米の思想界を文字どおり牽引（けんいん）していった知識人だった。同時に私には、市井の哲学者というイメージもあった。２００３年フランクフルトのアドルノ会議で見かけたハーバー