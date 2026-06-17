『バラバラな世界で共に生きるリチャード・ローティの哲学』朱喜哲（ちゅひちょる）著ＮＨＫ出版新書１０２３円『鈴木大拙世界の禅を生んだ男』碧海寿広（おおみとしひろ）著ちくま新書１３２０円◇リベラルこそが他者の言葉を拒否すると、昨今批判的に言われる。とくに連帯と言ったとき、自分と似ている人との紐帯（ちゅうたい）を自然に想定していないか。どこを信じて良いのか疑わしい人との連帯はあ