杉江松恋さんが選者を務める書評コンテストを「好書好日」で開きます。課題図書は直木賞作家・嶋津輝さんの『カフェーの帰り道』（東京創元社）です。字数は800字（20字取り40行）以内です。杉江さんが選んだ書評は好書好日で公開し、優秀作には好書好日の特製トートバッグをプレゼントします。応募はメールで好書好日編集部（book-support@asahi.com）へ。6月20日締めきりです。