芸人キム・テホさんがこの世を去って8年が経過した。キム・テホさんは2018年6月17日、全羅北道の飲食店で発生した火災事故により亡くなった。享年51。【写真】「がん闘病中」嘘、歌手が急死「私は駄目でした」当時、韓国放送コメディアン協会の事務局長は、本サイト提携メディア『OSEN』の取材に対し、「キム・テホさんはゴルフ大会のために群山を訪れ、知人と酒を酌み交わしていたところ事故に遭われました」と明かしていた。火災