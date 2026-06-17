雨の日のデートはいろいろと大変なことが増えて、いつものように楽しめないもの。そんなとき、男性にどのような気遣いをしてもらえると女性は嬉しく感じるのでしょうか。オトメスゴレン女性読者へのアンケートをもとに、「雨の日のデートで、女性に喜ばれる気遣い」をご紹介します。【１】ドライブデートでは、車の乗り降りの際に、濡れないよう傘を広げてドアを開けてあげる。「紳士的な所にドキッとする。まるでお姫様みたいで憧