◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン―アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇をかけた初戦でアルジェリア（同２８位）と対戦。史上初の６大会連続Ｗ杯出場となったアルゼンチンのＦＷリオネル・メッシ（３８）はＷ杯通算１４得点目を決め、元ドイツ代表ＦＷクローゼの持つ最多得点記録（１６点）にあと２点に迫った。０―０の前半２７分、