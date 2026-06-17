暑い季節のおしゃれは、見た目の涼しさだけでなく着心地のよさも大切にしたいもの。そんな夏のワードローブにぴったりなのが、Gapから登場しているWomen’sガーゼコレクションです。通気性に優れたコットンガーゼ素材を使用し、軽やかでやわらかな着心地を実現。シャツやパンツ、ワンピースなど豊富なラインナップで、毎日のコーディネートを快適かつおしゃれに彩ります。 軽やかな着