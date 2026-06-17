北海道・知床半島沖で２０２２年４月、乗客乗員２６人が死亡・行方不明となった観光船「ＫＡＺＵＩ（カズワン）」の沈没事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社「知床遊覧船」社長の桂田精一被告（６２）に対し、釧路地裁（水越壮夫裁判長）は１７日、求刑通り禁錮５年の実刑判決を言い渡した。判決によると、桂田被告は２２年４月２３日、天候の悪化に伴う死傷事故が起きるおそれがあったにもかかわらず、気象情報や海