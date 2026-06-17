TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が17日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。肺炎のため9日に死去した女優の中村玉緒さん（享年86）の通夜について言及した。通夜は16日に東京都品川区の桐ケ谷斎場で営まれ、約400人が参列した。玉緒さんを「お母さん」と呼び慕った明石家さんま、和田アキ子が駆けつけ、最後の別れを告げた。安住アナは「こんなことを言うのは少し不謹慎