NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】首桶を差し出した半兵衛に対して信長は…6月14日に放送された第二十三回「さらば半兵衛」では、信長から官兵衛の嫡男・松寿丸の始末を命じられるなか、半兵衛が病を押して最後の大仕事に臨み、その生涯に幕を閉じるまでが描かれました。菅田さんの迫真の演技に涙する視聴者が続出し、早くも“半兵衛ロス”の声が。なかでも小栗旬さん演じる信長との謁見シーンが