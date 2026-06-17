6月の「牛乳月間」に合わせて、年々減少している牛乳の消費拡大を呼びかけるイベント、「飲んで応援！牛乳と酪農」が16日三重県庁内で開かれました。県内の酪農関係者と消費者が直接交流する場を設け、牛乳の消費拡大と酪農への理解を呼びかけようと「牛乳月間」に合わせて三重県酪農農業協同組合と三重県が開いたものです。会場となった県民ホールには、県内の酪農家の生乳を使った各メーカーの牛乳パックあわせて300人分が用意さ