私はユイ（34）。夫のショウタロウ（37）との間に小学生の男の子が2人います。昔から自分のことに手間をかけるのがとにかく苦手で、いわゆる“面倒くさがり”の典型です。この前ママ友と話していたとき、「カレーは大人用に中辛、子ども用に甘口と2種類作るよ」と言われて本当に驚きました。別のママ友は「あとから辛いスパイスを加えて調整する」と言っていて、それも私には考えられない方法でした。正直、そんなところに手間をか