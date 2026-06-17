みなさんは片付けや整理整頓は得意な方ですか？それとも……？『片付けとか整理整頓とか苦手？それとも得意？こういうことの得手不得手って、生まれ持った性質も関係あるのかな。もしくは親の影響とかもありそう？』片付けが苦手な人と得意な人、そこにはどのような違いがあるのでしょう。ちょっと気になりますよね。ちなみに投稿者さんはすべてが苦手なわけではなく、書類や写真・お子さんの作品などの整理がとくに苦手なの