軽井沢には、対照的な特長を持つ2つのゴルフ場が存在する。それが軽井沢72ゴルフ北コースと晴山ゴルフ場だ。今回は両ゴルフ場の支配人を務める田代啓太さんに、それぞれの魅力や楽しみ方について聞いてみた。【写真】センス良すぎ！ ウッド調の開放的なクラブハウス「北コースは『NEC軽井沢72ゴルフトーナメント』の舞台となる本格派です。ミドルホールは距離の長いホールが多いため、緻密な戦略を立てるのがスコアメイクの鍵です