◇インターリーグドジャース4−3レイズ（2026年6月15日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのレイズ戦に「1番・DH」で先発出場。4打数無安打で2試合続けてノーヒットに終わったが、チームは1点差ゲームを制しカード初戦をものにした。MLB公式Xでカメラマン席に“親日家”のNBA選手が座っていたことを報告した。MLB公式Xでは「ディアンドレ・ジョーダンが昨夜のドジャースの試合