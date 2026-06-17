6月17日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 午前中は県内各地で雨が降りそうで、雷にも注意が必要です。県南部の芦北や球磨地方は本降りとなっています。日中も南部を中心に雨が降り、北部も午前中は一時的に雨が降りそうです。最高気温は熊本市で30℃の予想で、午後少し回復すると一気に気温が上がって真夏日になりそうです。人吉市は27℃の予想ですが、雨が