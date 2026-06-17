北海道・釧路地裁は2026年6月17日、知床沖で起きた遊覧船沈没事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長・桂田精一被告に対し、禁錮5年の実刑判決を言い渡しました。業務上過失致死の罪に問われていたのは「知床遊覧船」の社長・桂田精一被告です。起訴状によりますと、桂田被告は2022年4月、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員26人を死亡させたとされています。裁判は「事故を予見できたかどう