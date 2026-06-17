防衛省は17日、沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場の移設先、名護市辺野古の東側にある大浦湾の新たな区域で土砂投入を始めた。昨年11月に投入を開始した場所の隣で、護岸で囲まれた海域。県などへの取材で分かった。