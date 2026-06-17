一礼して釧路地裁に入る桂田精一被告＝17日午前9時28分北海道・知床半島沖で2022年、観光船「KAZU1（カズワン）」が沈没し乗客乗員計26人全員が死亡、行方不明となった事故で、業務上過失致死罪に問われた運航会社社長桂田精一被告（62）に、釧路地裁は17日、求刑通り禁錮5年の実刑判決を言い渡した。事故時に乗船していなかった被告が事故を予見できたかどうかが主な争点だった。水越壮夫裁判長は判決理由で、事故当日は天