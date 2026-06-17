【山田美保子のミホコは見ていた！】「ＦＩＦＡワールドカップ２６」の１次リーグＦ組初戦でオランダと引き分け、勝ち点１を獲得したことで沸きに沸いている日本列島。今大会で大きく変わったと感じるのがエンタメとの見事な融合だ。もっとも驚いたのは、１５日の「有吉ゼミ」（日本テレビ系）のギャル曽根ＶＳチャレンジグルメに森保一監督の息子でサッカー系ＹｏｕＴｕｂｅ「ＬＩＳＥＭ」で活動する翔平氏、圭吾氏、陸氏が