企業向けDXプラットフォーム「Zoho One」を展開するZoho Japanは、2026年に日本での事業展開から25周年を迎えた。企業のITインフラやデジタルマーケティング、そしてDXの推進をサポートし続けて四半世紀、Zoho Japanは自社の中核製品「Zoho One」を「ビジネスのオペレーティングシステム」と位置づけ、マーケティング、CRMをはじめ様々な機能を統合的に提供している。AIの利活用が企業にとって欠かせないものと言われている現在、