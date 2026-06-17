6月9・10日、名刺アプリ「Eight」を運営するSansanは国内最大級のカンファレンス「Climbers X LIVE 2026」を開催した。多くの著名人が自身の挑戦を語るなか、モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」で知られるINFORICH(インフォリッチ)の秋山広宣氏が語った挫折と成功への道のりとは?「CHARGESPOT」で知られるINFORICH(インフォリッチ)の秋山広宣氏が波乱に満ちた半生を語る○INFORICHの秋山氏が打ちのめされた「壁