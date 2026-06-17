【モデルプレス＝2026/06/17】日本マクドナルド株式会社は、FIFAワールドカップ26オフィシャルスポンサー兼オフィシャルレストランとして、FIFAワールドカップ26開催を記念し、今だけ世界の味わいを楽しめる、日本オリジナル商品『VIVA！ワールドマック』を6月17日より期間限定で販売。そんな『VIVA！ワールドマック』の発売を記念して、アイドルグループ＝LOVEがメンバー全員揃ってコラボレーション企画に初登場する。【写真】イ