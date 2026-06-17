糖質ゼロの「蒸溜酒」は飲んでも太りにくい！飲むのを控えたいお酒とは 太るお酒と太りにくいお酒がある ●糖質ゼロの「蒸溜酒」は飲んでも太りにくいお酒の種類によっても脂肪のつきやすさは変わります。内臓脂肪を減らしたい場合は、「糖質が少ないお酒」を選ぶとよいでしょう。具体的に、焼酎やウイスキー、ブランデー、ウォッカなどの「蒸溜酒」は糖質がゼロ。そのため、内臓脂肪がつきにくいお酒といえます。