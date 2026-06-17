資料 8月は、1年で最も水を使う月です。水の週間（8月1日～7日）に合わせて、香川県が2026年7月25日～8月7日、県民参加の「節水チャレンジ」を実施します。 普段通りの1週間（7月25日～31日）と、節水を意識した1週間（8月1日～7日）の水道メーターをチェックし、参加用紙に記入して提出します。提出先は、節水型街づくり推進協議会事務局（香川県政策部水資源対策課内）か県内8市9町