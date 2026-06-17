エミライは、カナダ・オンタリオ州に本拠を構える音響アイソレーションブランド「IsoAcoustics」のホームオーディオ関連製品について、輸入代理店契約を締結した。業務の開始時期や取扱製品の詳細、サポート体制、日本市場専用Webサイトの公開時期など、詳細は準備が整い次第アナウンスされる。 IsoAcousticsは、2012年1月にカナダ・オンタリオ州マーカムで創業した音響アイソレーション