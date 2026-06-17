楽天は１７日、新監督として前ロッテ監督の吉井理人氏（６１）が就任することを発表した。吉井氏は宮城・仙台市内で三木谷浩史オーナー（６１）らと会見し、「大きな仕事を任されたことに野球人としてうれしかった。若くて将来性のある選手がたくさんいます。私はこのチームには大きな可能性があると信じています。その可能性をしっかりと結果につなげていけるよう、これまで積み重ねてきた経験、そして今も学び続けている知識、