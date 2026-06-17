スターバックスが展開する「スターバックス ティー＆カフェ」は17日、夏の新ビバレッジ『パイン＆ココナッツ フローズン ティー フロート』と『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』の販売を全国30店舗で開始した。パイナップルやアップル、ボタニカルの香りを組み合わせた茶葉“パイナップル コナ ポップ”を使用し、トロピカルな味わいで夏のリフレッシュタイムを提案する。【画像】まるでパフェ！イエローカラー