元ＳＫＥ４８の藤本冬香（２８）が、初写真集「無防備な私」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を発売した。グループ卒業後は地元・広島を中心に活動。４月には目標としていたプロ野球の始球式をかなえ、知名度も急上昇中。広島にこだわる理由や地元での夢を語った。広島から人気を拡大している。初写真集ではアイドル時代にはなかった攻めたカットで大人びた表情を披露。「自分が写真集を出せる未来が来るとは思っていなかったので驚きです