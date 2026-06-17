タレントの指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVEが17日、マクドナルドとのコラボ企画に初登場した。日本マクドナルドは、FIFAワールドカップの開催を記念し「VIVA！ワールドマック」を期間限定で販売。そしてこの日、同社の公式SNSで、＝LOVEのヒット曲「ラブソングに襲われる」の歌詞をアレンジした替え歌「VIVA！ワールドマックを食べられる」を使用したウェブCMを公開した。メンバー全員がマクドナ